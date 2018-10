O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deve divulgar no próximo dia 22 os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos vão poder acessá-lo pela Página do Participante.





Após verificarem os locais onde farão a prova, a recomendação do Inep é que os estudantes conheçam previamente o caminho que será percorrido nos dias do Enem antes da data do exame, para se familiarizarem com a rota, evitando imprevistos no dia. As provas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro.





Na semana passada o Inep começou a enviar as provas para as 27 unidades da federação, até então, elas estavam armazenadas em um batalhão do Exército Brasileiro do estado de São Paulo. A operação envolve Ministério da Educação (MEC), Ministério da Defesa, Inep e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).





As provas seguem para pontos de armazenagem no interior do país. Só no dia das provas os cadernos serão enviadas para os 1.725 municípios de aplicação, sempre com escolta policial e rastreamento via satélite.

Dicas Desde a semana passada está disponível a Cartilha da Redação , em versão em PDF, para ouvintes, e em vídeo em Língua Brasileiras de Sinais (Libras), para surdos e deficientes auditivos.